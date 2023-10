Le vittorie del centro in Europa e la lezione politica che l’Italia non impara mai

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sul voto polacco ha ragione Alessio De Giorgi, che sul Riformista di ieri ha scritto che «si vince al». Aggiungendo: «Straordinaria è l’affermazione della “Terza Via”, il raggruppamento centrista guidato da un partito che aderisce a Renew Europe: sono loro ad assicurare la maggioranza al futuro governo di Tusk con un ottimo quattordici per cento». Potremmo aggiungere che in Gran Bretagna si annuncia una vittoria del laburista ultra-blairiano Keir Starmer. Il problema è che in Italia non c’è un Donald Tusk né uno Starmer, cosicché a fronteggiare la destra di Giorgia Meloni e l’ultra-destra di Matteo Salvini c’è questo Partito democratico di sinistra e il populismo di Giuseppe Conte, vale a dire, sic stantibus rebus, una polizza sulla vita del governo. Da Varsavia e verosimilmente da Londra dunque giungono e giungeranno le famose “lezioni” che tuttavia in Italia ...