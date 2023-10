(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sembra assurdo che siano passati 10 mesi da quando leGel-14 sono comparse per la prima volta. Eppure, anche dopo tutto questo tempo, l'hype è ancora vivo e vegeto. Il duo, che segna ufficialmente la prima partnership del marchio sudcoreano con l'azienda giapponese di abbigliamento sportivo, si è riunito per realizzare la collezione Infinite Wonders. Un'autentica meraviglia!Gel-14 WhiteGel-14 WhitePresentata in tre combinazioni di colori: White, Silver ed Emerald Green che, per il suo aspetto aggressivo, è probabilmente il modello più ricercato, la versione di ...

Le Unaffected x Asics Gel-Kayano 14 ti convinceranno a prendere Asics sul serio GQ Italia