Le piante parlano tra loro Uno studio svela come

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) AGI -ti i meccanismi di comunicazione tra leda un team di ricercatori guidato dal Professor Masatsugu Toyota dell'Università di Saitama in Giappone. I risultati dellosono pubblicati su Nature Communications. Leemettono composti organici volatili (VOCs) nell'atmosfera in risposta a danni meccanici o attacchi di insetti. Lenon danneggiate nelle vicinanze percepiscono i VOCs rilasciatisegnali di pericolo, attivando risposte difensive contro le minacce future. Questo fenomeno di comunicazione aerea tra letramite i VOCs è stato documentato per la prima volta nel 1983 ed è stato osservato in oltre 30 diverse specie vegetali. Tuttavia, i meccanismi molecolari alla base della percezione dei VOCs e dell'induzione delle difese ...