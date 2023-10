Le nuove collezioni make-up per l' autunno inverno | l' essenza del trucco haute couture

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ombretti magnetici, rossetti avvolgenti, palette favolose, blush dolcissimi: in wishlist vorremmo mettere tutti i cosmetici delle-uppiù preziose. Cominciamo a spuntare qualcosa allora, perché questi sono piccoli lussi che possiamo regalarci senza aspettare Natale. Ecco alcuni best seller di ogni linea su cui puntare, con i consigli per applicarli al meglio