Le foto delle proteste nei paesi musulmani dopo l' esplosione all' ospedale di Gaza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nella notte tra martedì e mercoledì un razzo ha colpito l'Ahli Arab diCity. Ci sono centinaia di morti e Israele e Hamas si rimbalzano la responsabilità a vicenda. Secondo le forze israeliane "l'all'è stata causata da un razzo della Jihad islamica palestinese". Quanto accaduto ha acceso furiosein moltiarabi. Da Istanbul a Teheran, per tutta la notte si sono svolte contro Israele. In alcuni casi la polizia ha utilizzato i gas lacrimogeni per placare la folla. Una bandiera di Israele bruciata a Rabat -Ansa