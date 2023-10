Le consegne con i droni di Amazon arrivano anche in Italia

BYD Dolphin da 30.790 Altra recente novità, già ordinabile mapreviste in autunno, è la BYD Dolphin , il terzo modellocui il costruttore cinese debutta in Italia. Una compatta ...

Esprinet ESG, il servizio di consegna italiano raggiunge il traguardo di 10 mila consegne ChannelCity

Shopopop: il servizio che ripensa il mondo delle consegne sbarca a ... Adnkronos

È presidente di Enercom, gruppo attivo con sei società nella produzione di energie rinnovabili, distribuzione gas, vendita di luce e gas, efficientamento energetico e servizi al pubblico e al privato.Lo ha fatto con Box, la sua ultima serie di arredi creata per la londinese ... come alla maggior parte della gente, come conseguenza delle consegne online. Anche per altri creativi il lockdown è stato ...