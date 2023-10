Le Birkenstock e la fine delle sottoculture

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Seconda puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Nel libro Subculture: The Meaning of Style, da cui questa rubrica prende il titolo, Dick Hebdige sottolinea quanto la parola «sottocultura» sia carica di mistero. «Suggerisce segretezza, giuramenti massonici, un mondo sotterraneo», scrive. «Al contempo richiama il concetto più ampio e non meno complesso di "cultura". Perciò, è dall'idea di cultura che dovremmo partire». Sì, la cultura è il fondamento logico della sottocultura; si tratta di un'affermazione che si spiega da sé, un assioma. O almeno lo era nel 1979 quando Hebdige scriveva. Gli oggetti facilmente reperibili sul mercato, o «oggetti umili», come li definisce Hebdige, possono essere magicamente espropriati, rubati da ...