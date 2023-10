Lavoro | tra stress e rischio burnout | ecco il manager della felicità

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In Italia sono circa 300 Lavorare per favorire e accrescere il benessere organizzativo all’interno di un contesto ispirato al modello di ‘organizzazione positiva’, in un momento in cui trecento milioni di persone nel mondo soffrono di disturbi mentali derivanti dal. E’ il, figura nata già tempo fa negli Stati Uniti e pian piano si sta diffondendo anche in Italia, dove al momento ce ne sono solo 300 ufficiali e riconosciuti dall’Italian Institute of Positive Organization. Non solo nelle big company ma anche nel tessuto delle piccole e medie imprese. Come Francesca Cafiero, certificata Cho (chief happiness officier), presidente di Nieco, realtà impegnata da oltre 40 anni nello smaltimento rifiuti del centro Italia. La figura del ‘...