L’attore italiano sarà papà bis | la moglie è incinta | il lieto annuncio

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) PERSONAGGI TV. Il noto attore, ha recentemente annunciato con gioia la sua futura paternità insieme allaShalana Santana. L’emozionante notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fan e dei seguaci, suscitando interesse e curiosità riguardo a questo nuovo capitolo nella vita dell’artista. LEGGI ANCHE: Massimiliano Gallo: “Miaha dubbi su di me e Valeria Scalera” LEGGI ANCHE: Chi è Massimiliano Gallo: carriera, vita privata e curiosità sul noto attore Massimiliano Gallo padre per la seconda voltaMassimiliano Gallo, celebre per i suoi ruoli di successo in diverse serie televisive, ha condiviso la gioia della sua seconda paternità all’età di 55 anni. La sua, l’attrice Shalana Santana, è attualmente in dolce attesa, come rivelato da una tenera foto condivisa ...