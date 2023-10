L’Attestazione SOA in Edilizia | Garanzia di Qualità e Affidabilità

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel settore dell’, lae l’sono due aspetti fondamentali per garantire la sicurezza e la durabilità delle opere realizzate. Per offrire tali caratteristiche, le imprese edili devono sottoporsi a un rigoroso processo di valutazione e certificazione. Uno strumento chiave per dimostrare la propria idoneità in questo settore èSOA (Società Organismi di Attestazione) inSOA è un documento emesso da un organismo di certificazione accreditato, che attesta la capacità e la qualificazione di un’impresa a svolgere lavori pubblici e appalti di opere edili. È uno strumento che dimostra che l’impresa ha i requisiti tecnici, economici e organizzativi necessari per affrontare progetti di costruzione di una certa entità e complessità. ...