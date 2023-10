Lasciare subito il Libano | si muovono i sauditi Non rifate i nostri errori dopo l' 11 settembre | Biden in Israele

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dodicesimo giorno di guerra trae Hamas, che si accusano reciprocamente per il missile caduto sull'ospedale al-Ahli a Gaza. Il razzo ha causato una strage di civili. Secondo, che ha incontrato Netanyahu a Tel Aviv, "a colpire l'ospedale non è stata". Tel Aviv ha pubblicato video e immagini satellitari che dimostrerebbero la responsabilità dei tsti. Lo stessoè in. Segui la diretta. Ore 18.13 - IdF: 9 missili anticarro dal, 4 intercettati L'esercito israeliano riferisce di aver "identificato nove lanci dal territorio libanese verso", di cui "quattro sono stati intercettati dalla difesa aerea dell'Iron Dome". Nelle ultime ore, aggiungono i militari, "sono stati rilevati diversi lanci di missili ...

L'Arabia Saudita ha invitato i suoi cittadini a lasciare immediatamente il Libano. Secondo Al Arabiya, l'ambasciata saudita in Libano ha rilasciato una dichiarazione in tal senso.ROMA, 18 OTT - L'ambasciata dell'Arabia Saudita in Libano ha invitato i suoi cittadini a "lasciare immediatamente il territorio libanese". Lo riporta Al Arabiya.