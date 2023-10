L’arbitro di Milan-Juventus sarà Mariani | i precedenti con i rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Bentornata Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, torna il massimo campionato italiano in campo. Il, nella nona giornata, affronterà laa San Siro, domenica alle ore 20.45. La Lega ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Il direttore di gara per il big match trae bianconeriMaurizio. Al VAR invece ciIrrati, coadiuvato da DMaggioni. Di seguito, la squadra arbitrale completa. Arbitro:(sez. Aprilia) Assistenti: Colarossi – Lo Cicero IV uomo: Marcenaro VAR: Irrati AVAR: Maggioni Maurizioarbitrerà la sua 139^ partita in Serie A della sua carriera.la ventesima volta per lui con il: il bilancio sino a ora, ...