“L’Africa Chiama” | l’Us Avellino risponde

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn mattinata l’U.S.1912, nella persona dell’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino, ha consegnato materiale ufficiale (loghi, bandiere, divise, palloni ecc.) alla dott.ssa Elvira Napoletano, responsabile del progetto “”. Quest’ultimo, organizzato dall’APS “per il mondo”, la quale fa parte delle “opere segno” della Caritas Diocesana, ha visto la realizzazione di un poliambulatorio nel villaggio Thidelly, in Senegal, nello specifico nella regione Kolda. Nei pressi del poliambulatorio, realizzato rigorosamente a tinte biancoverdi, vi è anche un campetto dove i bambini potranno giocare utilizzando il materiale donato dal club irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

