L' addio a Marino | re della tartare Giannoni è scomparso a 92 anni Decano dell' accoglienza pratese

Il ricordo del figlio Mirko, chef del Pepe Nero: "Mi ha insegnato l’amore per questo mestiere". Instancabile, ha lavorato fino al 2022. I clienti, da decenni, gli chiedevano il suo capolavoro ...Addio a Marino Giannoni, decano dei ristoratori e maitre di Prato, scomparso ieri a 92 anni. Celebre per la sua maestria nella preparazione della tartare, era conosciuto in tutta la Toscana. Le esequi ...