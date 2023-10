La tragedia che si sta consumando in tra Israele e Palestina

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sapendo che da oltre vent’anni trascorro gran parte del periodo estivo in Terra Santa coltivando relazioni da entrambi i lati del muro lungo 850 km fatto costruire daper chiudere il territorio palestinese occupato per una propria maggiore sicurezza e difesa, sia con frati e suore che con associazioni laiche e religiose, con il clero del patriarcato di Gerusalemme che gestisce le tante attività di solidarietà della Caritas anche a Gaza, per tutto questo molti mi chiedono di commentare i tragici e dolorosi avvenimenti innescati dalla brutale, disumana violenza di Hamas fuori dalla striscia di Gaza il 7 ottobre scorso. La prima cosa che mi viene da dire è: non essere superficiali nel dare giudizi e nella lettura di una realtà complessa e che si trascina da più di un secolo e in particolar modo dalla nascita dello Stato d’nel ...