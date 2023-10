La stretta sui tassi affossa il mercato immobiliare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Scendono le compravendita delle abitazioni. E scendono ancora di più i mutui. Effetto Bce, potremmo chiamarlo. L’aumento deid’interesse grava sulitaliano, come dimostrano i Dati statistici notarili. Nei primi sei mesi del 2023 la compravendita di abitazioni è scesa dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. . Gli italiani rinunciano ai prestiti e a comprare casa Ancora peggio va per i mutui, colpiti proprio dall’aumento deie cresciuti a dismisura: per l’acquisto della casa ricorrendo al prestito la discesa è stata addirittura del 29,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo quanto emerge dall’analisi, in Italia l’aumento deiha portato “le persone a utilizzare maggiormente i propri capitali rispetto alle forme di finanziamento”. Va ...