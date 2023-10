La storia di Gucci in mostra a Londra

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Inaugurata a Shangai lo scorso aprile, l’11 ottobreCosmos ha aperto le porte anello spazio 180 Studios, 180 The Strand, consolidando il rapporto che c’è tra la Maison e la capitale del Regno Unito. È proprio nella città inglese che, nel 1897,trovò lavoro come facchino e lift boy presso il Savoy Hotel, trasportando i bagagli degli ospiti dell’albergo in un’esperienza che diede modo al giovaneo di conoscere i gusti dell'élite internazionale che ogni giorno passava attraverso le celebri porte girevoli o usava l’ascensore per raggiungere le proprie camere. Ispirato da questa avventura, nel 1921tornò a Firenze fondando la sua omonima pelletteria, a cui seguì l’inaugurazione del primo negozio del marchio in Via della Vigna ...