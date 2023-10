La storia di Chiara | aggredita dall’ex marito | «Sfregiata e con una paresi | non andate all’ultimo appuntamento»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), 42 anni, è statadalil 28 luglio 2022. «In 17 anni non mi aveva mai picchiata. C’erano segnali che mi facevano sentire inquieta. Come l’ossessione per la pulizia, l’abitudine di passare davanti al mio negozio. Ma sembrava tranquillo. Anche quando ci siamo separati. Mesi dopo mi ha chiesto un incontro. E lì mi ha spaccato la faccia. La mandibola, lo zigomo, l’orbita. Quella sera una parte di me è rimasta su quel pavimento, morta per sempre». La suaoggi la racconta a Elisa Sola per l’edizione torinese di Repubblica. Nel processo che sta per iniziare a Torino sarà parte civile, assistita dall’avvocata Annalisa Baratto. Intanto lei ha perso il lavoro: è stata licenziata perché ha finito la mutua. Ma non riesce a trovare un nuovo impiego. Anche perché l’aggressione le ha lasciato una ...