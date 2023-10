(Di mercoledì 18 ottobre 2023) E' uno dei corpi d'élite dell'Arma creato trent'anni fa per dare la caccia aie, ancor prima all'Anonima sequestri dell'epoca buia dei sequestri di persona quando gli ostaggi venivano ...

Sono tantissimi i casi di persone scomparse in Italia che cadono in un buco nero e delle quali non si hanno più notizie. Uno dei casi più eclatanti è quello della piccolaa Firenze , una vicenda torbida e piena di ombre che recentemente si è arricchita di nuovi particolari . Il caso viene seguito con grande attenzione dalla trasmissione 'Chi l'ha visto' ...

Scomparsa Kata, squadrone cacciatori dei carabinieri a Firenze TGCOM

La scomparsa di Kata, i cacciatori dei latitanti nell'ex Astor LA NAZIONE

Per trovare Kata, la piccola di 5 anni scomparsa il 10 giugno, lo squadrone cacciatori dei carabinieri è arrivato all'ex Astor, l'hotel dismesso di via Maragliano, alla periferia di Firenze. Lo specia ...E’ uno dei corpi d’élite dell’Arma creato trent’anni fa per dare la caccia ai latitanti e, ancor prima all’Anonima sequestri dell’epoca buia dei sequestri di persona quando gli ostaggi venivano nascos ...