La rinascita del Portogallo | il cambio di allenatore un CR7 sempre più decisivo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Cristiano Ronaldo e compagni hanno ottenuto la qualificazione ad Euro 2024 per merito di un gruppo completamente rinato La nomina di Martinez, ex CT del Belgio chiamato per sostituire l’esonerato Fernando Santos dopo la deludente prestazione nel mondiale in Qatar, ha sicuramente portato una ventata d’aria fresca tra le fila della FPF, la Federcalcio Portoghese, e i risultati si vedono: primo posto nel proprio girone di qualificazione a punteggio pieno. Sono infatti 24 i punti conquistati in 8 partite, con 32 reti segnate e solo 2 subite. Miglior attacco del torneo e seconda miglior difesa, dietro solo alla Francia, che ha concesso solo 1 gol. Statistiche clamorose che dimostrano l’impatto immediato dell’nativo di Balaguer. Ilsembra completamente un’altra squadra rispetto a quella vista in Qatar. Il gruppo da l’impressione ...