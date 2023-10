La resistenza non può essere terrorismo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pur comprendendo le ragioni di chi dice di battersi per la propria terra, non potrò mai accettare che la lotta per la conquista di una patria sia fatta trucidando uomini, donne e bambini che dormono pacifici nel proprio letto La prima volta che ho visitato Israele, su Tel Aviv cadevano gli Scud di Saddam Hussein. Le bombe scavavano larghi crateri lungo le strade alberate e gli israeliani facevano incetta di maschere antigas, temendo che sui missili lanciati dall’Iraq fossero montate le armi chimiche. Io ero inviato al seguito di un gruppo di ebrei italiani che, insieme all’allora sindaco di Milano, Paolo Pillitteri, intendeva manifestare la propria solidarietà nei confronti di un Paese attaccato per ritorsione durante la prima guerra del Golfo. Di quel viaggio ho alcuni ricordi. Il primo è che della missione a Gerusalemme faceva parte anche un tipo che di lì a un anno sarebbe ...