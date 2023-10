L'antisemitismo scorre potente in una parte minoritaria dell'opinione pubblica. Le tre ... Il direttore diMaurizio Molinari , profondamente legato alla causa di Israele, che stringe ...

La Repubblica mondiale delle lettere Il Foglio

Voigtmann, la chiave mondiale dell'Olimpia: “Si vince combattendo ... La Repubblica

Martedì 17 ottobre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitA la “Casa dell’Amicizia” della Comunità di Sant’Egidio a Trastevere. VIDEO COMPLETO Nella Giornata Mondiale per la lotta all ...Operazione della Polizia di Stato e della Municipale alle prime luci dell’alba di ieri in via Niccolò Franco, nel centro storico di Benevento, per sgomberare l’immobile – di proprietà comunale – occup ...