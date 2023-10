La Reggia di Versailles evacuata per la terza volta in pochi giorni

Sei aeroporti francesi sono stati evacuati oggi per rispondere alla minaccia di attentato. La stessa causa ha portato ladia chiudere i battenti in tarda mattinata: è la terza volta in cinque giorni. All e allerte non sono seguiti attacchi reali, come già successo nel weekend anche al Museo del Louvre,...

Sempre a causa di un allarme bomba, riaperta dopo due ore Parigi, 18 ott. (askanews) - A Parigi, la Reggia di Versailles ha riaperto le sue porte alle 14.45, due ore dopo essere stata chiusa per un allarme bomba ed essere stata evacuata per la terza volta da ...