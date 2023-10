La Promessa | anticipazioni 19 ottobre | Alonso attua la sua vendetta contro Cruz

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La19: protagonista della puntata di domani sarà proprio la coppia di marchesi proprietari della tenuta attorno alle cui vicende ruota questa appassionante telenovela spagnola. Dovrebbero vedersi anche le loro cuoche o comunque se ne parlerà. La19esige cheringrazi Simona e Candelaè ancora adirato conper come si è comportata con Catalina e, per fargliela pagare, decide di farle ringraziare le due cuoche per averli salvati dal finto Padre Camilo. La marchesa obbedirà? Ecco, la trama della prossima puntata de “La” (dopo quella che vedremo oggi, ovviamente) racconterà questo. La ...