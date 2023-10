La plutocrazia ed il totalitarismo finanziario

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La rivoluzione finanziaria avviata nel 1971 con la fine del “gold exchange standard” che vincolava la stampa della carta moneta ad un vincolo sottostante reale come l’oro consentì di stampare carta moneta all’infinito slegata da un sottostante reale. L’economia da scienza sociale basata sull’emozionalità dell’uomo diventava innaturalmente scienza esatta basata su numeri astratti slegati dal reale contro la realtà ma in funzione di interessi superiori e contro la scienza la finanza diventava razionale. Lucas, nobel nel 1974, affermava in modo incontrovertibile che i mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell’allocazione delle ricchezze. Così perfino la bolla speculativa ed emozionale di Lehman Brothers diventò solo un incidente di percorso. Il cambiamento dell’accumulazione della ricchezza e della distribuzione Il cammino senza ostacoli della finanza ha radicalmente ...