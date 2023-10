La partigiana di 103 anni Iole Mancini | “Ci vietano di andare nelle scuole | forse a qualcuno non piace la nostra testimonianza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Noi partigiani siamo rimasti pochissimi, ma possiamo ancora testimoniare. Manonquesto nostro. E non mi sta bene”. A rivendicarlo la staffetta(Brigata Garibaldi, Gap), oggi 103enne, nel corso della presentazione della proposta di legge per l’istituzione di una giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano, presentata da Anpi con Pd, M5s e AvS. “I giovani non sanno, e non potete capire con che interesse ci ascoltano e alla fine ci ringraziano. Lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi pregò di: noi partigiani dell’Anpi ce la mettiamo tutta, ma come facciamo se ...