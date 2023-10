La notte brava del soldato Jonathan | la storia di un caporale nordista

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) LADELIris ore 23 con Clint Eastwood, Elizabeth Hartman e Geraldine Page. Regia di Don Siegel. Produzione USA 1971. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Da un romanzo di Thomas Cullinan, che molti anni dopo ispirerà anche Sofia Coppola per un film vincitore a Cannes. Clint Eastwood è undurante la guerra di secessione. Ferito durante uno scontro si trascina penosamente nella terra di nessuno finchè non giunge a un isolato collegio abitato da sole donne. Viene accolto, curato, coccolato (in quel posto di donne sole, l'arrivo di un maschio sembra un bel regalo). Presto ilguarisce e può darsi un bel daffare con tutte quelle ragazze. Arriva però il giorno in cui è abbastanza in gamba per ...