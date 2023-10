La moglie di Simeone | «A Napoli siamo a casa | ma a Verona…»

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Giulia Coppini,di Giovanni. Sabato si torna a Verona. Partita speciale per lei e Giovanni. 'Abbiamo amato tantissimo Verona, città stupenda e belle persone. E amavamo lo spogliatoio, i compagni e le ...Giovanni Simeone è fatto così, come racconta la Gazzetta dello Sport ... "Non che nella città di Giulietta - è anche il nome di sua moglie - l’argentino sia stato male, ma Napoli gli è entrata dentro ...NAPOLI - Giulia, moglie di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: Sabato si torna a Verona. Partita speciale per lei e Giovanni. "Abbiamo amato ...