La Manovra del nulla Fiumi di inchiostro e bava per celebrare Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Fatta eccezione per un pugno di giornali, tra cui inseriamo ovviamente anche il nostro, ladi Giorgia – come l’ha chiamata il Giornale – è stata raccontata con toni entusiastici dalla stampa di casa nostra. Condi commenti trionfalistici per raccontare una legge di Bilancio che come recita Il Tempo è tutta “meno tasse e più famiglie”. Non sono tanto i titoli in prima pagina a colpire per parzialità quanto gli editoriali. Da Libero al Tempo, stampa amica sdraiata. Ma per ladel governoesultano pure i giornali mainstream Sul Messaggero Angelo De Mattia parla dei principi terapeutici della legge di Bilancio. “Anche la prudenza e il realismo con i quali la si qualifica non sono solo un mero cappello seguito da scelte incoerenti”, premette. E spiega che la proposta di bilancio, con la ...