La Giordania non accetterà i rifugiati palestinesi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il re diAbdullah II ha dichiarato che il suo paese non. Le dichiarazioni del re arrivano mentre prosegue senza sosta il conflitto tra Hamas e Israele. Mentre proseguono duri combattimenti tra il gruppo palestinese Hamas e Israele, il re diAbdullah

... a nord - ovest del paese, al confine con lae affacciata sul Mar Rosso. Al suo interno ... Si tratta di un'iniziativa pioneristica in un paese dove, per molti anni, i turistisono stati ...

Egitto, Giordania, Turchia, è sicuro viaggiare nel pieno del conflitto ... Euronews Italiano

Gaza, Giordania: summit inutile se non si parla di stop a guerra Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Sono iniziate dopo il bombardamento dell'ospedale di Gaza, ci sono stati anche tentativi di assaltare le ambasciate occidentali ...