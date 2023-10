La festa degli ultras dell’Atalanta al Baretto per i 116 anni nerazzurri – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Laalper i 116della Dea nerazzurra. Iltra canti, bandiere e tanto entusiasmo Atalanta uguale Bergamo; Bergamo uguale concetto di: rispettati, ammirati e invidiati in Italia e in Europa. Ieri sera la Dea ha compiuto 116, e ovviamente la più alta rappresentanza del popolo nerazzurro si è riunito a festeggiare alvicino allo stadio. I tifosi dell’#Atalanta festeggiano i 116della Dea alpic.twitter.com/4UeqFoDf5z — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) October 18, 2023 Tanto cibo, tanta birra, una lotteria in salsa nerazzurra e ovviamente canti pieni d’entusiasmo per onorare al meglio ...