La famosa cantante ha rilasciato una dichiarazione sul suo passato

Leggi su donnemagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel libro The Woman in Me, che uscirà il 24 ottobre, Britney Spears ha rivelato qualche dettaglio sulla sua relazione con Justin Timberlake. Britney Spears, rivelazione su Justin Timberlake: “A 19 anni rimasi incinta, ma mi fece abortire” su Donne Magazine.