La famiglia Borsellino si spacca sulla morte del giudice Salvatore | “Dolore per le divergenze con i miei nipoti”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ci son lutti che uniscono le famiglie, altri che le dividono, e che magari riportano alla luce vecchie ferite mai ricucite. Ed è quello che è accaduto per i parenti di Paolo, il magistrato antimafia assassinato nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992. Segui su affaritaliani.it

Suo zio e suo nonno, Paolo e Giuseppe, piccoli imprenditori, sono stati uccisi da Cosa ... Dopo aver girato l'Italia per raccontare la storia della suaagli studenti, lo scrittore e ...

La famiglia Borsellino spaccata sulla ricostruzione della morte del ... Affaritaliani.it

Legale della famiglia Borsellino all'Antimafia: "Indagare sulla Procura di quegli anni che umiliò il giudice" PalermoToday

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il programma del Premio Borsellino 2023/2024 sarà presentato giovedi 19 ottobre alle ore 15,00 alla Camera dei Deputati. L’incontro sarà presieduto dalla Presidente della commissione bicamerale a ...