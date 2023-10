La Cuccarini propone lo stop all’autotune | cosa è stato deciso e le reazioni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La vita nella scuola e nella casetta di Amici 23 non è così semplice. Gli allievi continuano a preparare tutte le esibizioni da portare durante la puntata di domenica. Ma come ormai sappiamo bene, i professori ogni settimana assegnano sempre più compiti ai ragazzi… In questo appuntamento, tutti i cantanti sono stati convocati sulla scalinata. Chesarà accaduto questa volta? Amici 23, la proposta di Lorella: noDurante la nuova puntata del daytime di Amici 23 appena andata in onda, oggi mercoledì 18 ottobre 2023 su Canale 5, Maria De Filippi ha spiegato ai cantanti che Lorellahadi fare una proposta molto importante alla produzione e agli altri professori della scuola. Lorella ha richiesto che, durante la prossima gara delle cover, i cantanti non debbano ...