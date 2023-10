La Cina vuole costruire il telescopio sottomarino più grande del mondo

Laalleviare le preoccupazioni per la stabilità delle banche . L'11 ottobre il Consiglio di Stato ha emanato delle linee guida per aiutare le banche commerciali municipali e le istituzioni ...

Cina, cosa vuole fare con la Via della seta WIRED Italia

La Via della Seta 10 anni dopo: mega progetti e mega debiti Today.it

La Cina vuole alleviare le preoccupazioni per la stabilità delle banche. L’11 ottobre il Consiglio di Stato ha emanato delle linee guida per aiutare le banche commerciali municipali e le istituzioni ...La guerra in Ucraina ha sabotato la Via della Seta in Europa. La guerra a Gaza lo ha fatto in Medio Oriente. Pechino ospita oggi il 3° Forum della Via della Seta e la Russia pare essere l’unica ...