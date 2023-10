La casa dei fantasmi come finisce | la spiegazione del finale

Leggi su latuafonte

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ladeiè un film diretto da Justin Simien e prodotto da Walt Disney Pictures e Rideback. Si tratta della pellicola con Owen Wilson uscita nelle sale cinematografiche nell’estate del 2023. Ora il film è disponibile in streaming su Disney+. Dunque, tutti gli abbonati alla piattaforma avranno la possibilità di vedere per la prima volta o rivedere la nuova pellicola. Protagonisti sono una donna e suo figlio, i quali si trasferiscono in una villa abbandonata per creare un albergo. Qui, però, scoprono che la struttura è infestata daie decidono di chiamare degli esperti spirituali per liberarla. Ma vediamo ora insieme il cast, la trama e cosa succede nel. Il cast del film LadeiLakeith Stanfield è Ben Matthias Rosario Dawson è ...