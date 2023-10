La capitale della Guinea-Bissau è rimasta al buio perché non ha pagato l’energia elettrica per 15 milioni di dollari

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), la, stato sub-sahariano tra i più poveri al mondo che affaccia sull’Atlantico, è senza corrente dalle prime ore di martedì per una bolletta non pagata di 15di. La compagnia rifornitrice turca Karpowership, uno dei principali operatori di centrali elettriche galleggianti, ha infatti interrotto il flusso di correntenellaafricana facendo piombare la città nell’oscurità. Il ministro dell’Econmomia del Paese Suleimane Seidi ha ammesso il debito da saldare chiarendo che saràentro 15 giorni. Una prima tranche di 6diè stata erogata, come ha dichiarato il ministro del...