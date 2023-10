La Barbie Bebe Vio insegna che non ci sono limiti e si può sognare in grande

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Life&People.it Se avete sempre pensato allacome a una semplice bambola di plastica, dovrete ricredervi. La nuovaVio, è dedicata infatti all’atleta paralimpica, attivista per l’inclusione nello sport. Fino al 21 ottobre potreste aggiudicarvi la bambola, pezzo unico, nella speciale asta organizzata su eBay, i cui proventi saranno devoluti all’Associazione diVio, art4sport ONLUS, che fornisce protesi e carrozzine sportive a bambini disabili. L’occasione la offre la celebrazione del 5° anniversario delDream Gap Project, iniziativa globale che mette in discussione gli stereotipi di genere e i pregiudizi, che impediscono alle bambine di esprimere il loro vero potenziale. Cos’è il Dream Gap? Comein, realizzando le ...

Vio, Shonda Rhimes e altre paladine dei diritti delle donne vengono celebrate con una collezione unica di...

Per la Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze una Barbie con le sembianze di Bebe Vio andrà all'asta, per promuovere l'inclusione abbattendo l ...Oltre a Bebe Vio ci sono Shonda Rhimes, pluripremiata scrittrice, produttrice, autrice di programmi di successo come Grey’s Anatomy; la chef di fama mondiale franceseHelene Darroze;Katya ...