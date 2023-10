La 21enne che ha denunciato un tentato stupro sui social | “Li ho implorati | volevano violentarmi”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lache haunsui: “Li ho” “Ero terrorizzata, ricordo di averli”: lo afferma la studentessa, che hasul suo profilo TikTok una Milano (qui il video). Intervistata dal Corriere della Sera, Meg, questo il nome utilizzato sui, ha raccontato: “Speravo si fermassero al cat calling, qualche apprezzamento volgare, dei fischi, ma da come mi guardavano ho capito che non si sarebbero più allontanati. Avranno avuto 25-30 anni, stranieri, forse nordafricani, entrambi col cappuccio della felpa in testa, ero terrorizzata, ricordo di averli: ‘No, per favore no’. Si sono ...