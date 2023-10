Konrad Lorenz | il padre del concetto di imprinting

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è stato un personaggio chiave nel mondo della zoologia. Ha infatti portato l’analisi degli animali a ben altro livello. Nato nel 1903, è deceduto nel 1989. Considerato il fondatore della moderna etologia scientifica che, per usare le sue stesse parole, è la “ricerca comparata sul comportamento”. Nel 1973 i suoi traguardi scientifici lo portano a ottenere il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Ciò grazie agli studi condotti sulle componenti innate del comportamento delle oche selvatiche, soprattutto in relazione aldidell’etologia Per etologia si intende la scienza che studia i comportamenti degli animali.credeva fermamente nella teoria evolutiva di Darwin. Era quindi certo che l’uomo e gli altri animali ...