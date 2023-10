Kataleya scomparsa a Firenze | i carabinieri tornano all’hotel Astor

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lo squadrone cacciatori deiè arrivato stamani all’ex hotel, l’albergo dismesso di via Maragliano, alla periferia di, dove il 10 giugno scorso èla piccolaAlvarez, 5 anni. Lo speciale reparto dell’Arma, solitamente impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, svolgerà un’attività di ricerca in tutto lo stabile. Intanto Miguel Angel Romero Chicclo, padre della bimba, è tornato in carcere. Perché non ha obbedito all’obbligo di firma. Secondo quanto spiega il Quotidiano Nazionale il padre della piccolaavrebbe accumulato una serie di inadempienze all’obbligo di firma che hanno spinto i giudici a revocargli la fiducia. In particolare per quattro volte, negli ultimi tempi, non si sarebbe presentato in caserma. ...