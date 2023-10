Kata scomparsa | la drammatica notizia sul padre poco fa | è finita male per lui

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) A 180 giorni dalla, ancora nessuna traccia di, la bambina sparita nel nulla dall’ex hotel Astor a Firenze il 10 giugno scorso. La piccola di 5 anni stava giocando nel giardino dell’albergo sotto la custodia dello zio, quando in un attimo si sono perse le tracce. Nonostante le ricerche, dinemmeno l’ombra. Ora la famiglia è di nuovo sotto accusa e per ildella bambina si mette. Leggi anche: Addio alla musica: l’annuncio choc del cantante italiano Leggi anche: Baba Vanga, il peggio non è ancora arrivato: come finisce il 2023le indagini Tante le ipotesi che hanno seguito in questi mesi gli inquirenti per ritrovare sana e salva la piccola: in un primo momento si pensava che la piccola fosse un ...