Juventus in emergenza | Allegri pensa a Rugani e Weah titolari contro il Milan

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Laha svolto oggi un allenamento mattutino in vista della sfida in casa del, in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 allo Stadio Meazza. Al JTC Continassa stamani sono rientrati i polacchi Szczesny e Milik, il turco Yildiz e l’inglese Iling-Junior dagli impegni con le rispettive nazionali. Massimilianosta valutando le soluzioni da adottarela capolista perché le assenze sono importanti sia in difesa sia a centrocampo: l’infortunio di Danilo apre le porte aper una maglia da titolare nella linea a tre davanti al portiere. Il difensore italiano finora ha giocato dal 1?il Lecce ed è entrato nei minuti finali della garal’Atalanta totalizzando 78 minuti in stagione. A centrocampo la squalifica di Fagioli, unita a ...