Juve | prima lo sfogo | poi il silenzio | Fagioli si cancella dai social

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La decisione di Nicolò, centrocampista dellantus, dopo il caso scommesse. Tutti i dettagli in merito Dopo essersi sfogato in piena notte sul proprio profilo Instagram, Nicolòha deciso di eliminare il proprio account. Una decisione drastica per il centrocampista della, arrivata all’indomani del patteggiamento con la Figc per il caso scommesse.potrà quindi concentrarsi unicamente sul proprio percorso di recupero, che prevede anche la partecipazione a dei corsi contro il gioco d’azzardo. Nel frattempo dovrà restare lontano dai campi per i prossimi 7 mesi.