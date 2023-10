Justin Bieber condivide una foto mentre allatta Poppy Ford Kennedy | “Vi presento mia nipote”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è di nuovo zio: per festeggiare, il cantante ha condiviso su Instagram un post nel quale dà il latte a sua ‘’, la neonata. La piccola è figlia di Jason, conduttore di E! Network, e della fashion blogger Lauren Scruggs, cari amici del cantante e della moglie Hailey. “Vimia”, ha scrittoa corredo di due, nelle quali tiene in braccio la piccola sul divano. “Chiunque conosca Jason e Lauren sa il loro percorso e le loro difficoltà con l’avere figli”, ha spiegato. “Ora hanno due bellissimi bambini per i quali vado ...

... sono in nomination come Best Alternative; The Kid LAROI, fenomeno rap di soli 20 anni, è anche lui al debutto agli MTV EMA dopo il successo mondiale Stay con, è candidato come Best ...

La relazione con Justin Timberlake e il controllo assoluto del padre: «Ero il suo robot». Tutte le rivelazioni dalla biografia di Britney Spears Vanity Fair Italia

Justin Bieber: l'opera d'arte con i messaggi della moglie Hailey Cosmopolitan

Justin Bieber è di nuovo zio: per festeggiare, il cantante ha condiviso su Instagram un post nel quale dà il latte a sua ‘nipote’, la neonata Poppy Ford Kennedy. La piccola è figlia di Jason Kennedy, ...È tutto pronto per l’attesissima pubblicazione di “The Woman In Me”, autobiografia firmata Britney Spears in Italia edita da Longanesi e in uscita il 24 ottobre. People ha reso noto un estratto del me ...