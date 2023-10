Joanna Merlin | la causa di morte dell’attrice di Saranno Famosi

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è morta il 15 ottobre 2023 adelle complicazioni di una sindrome mielodisplastica, una malattia del sangue dovuta al danneggiamento delle cellule staminali del midollo osseo. Si tratta di una patologia che colpisce molte persone anziane eaveva 92 anni. L’attrice era celebre per il ruolo cult di Miss Berg nel film. La notizia ufficiale della scomparsa dell’artista è stata data dal Tisch Graduate Acting Program della New York University, dal 1998 infatti l’artista insegnava nell’istituto. Nata il 15 luglio del 1931 a Chicago, Joann Ratne – questo il suo vero nome – fece il suo debutto da attrice ad appena 25 anni nel colossal di Cecil B. DeMille I dieci comandamenti. Nel 1961 invece debuttò a Broadway dove poi in seguito avrebbe lavorato come ...