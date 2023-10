Jared Leto si catapulta sul palco da un' altezza impressionante durante un concerto in Texas

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è apparso suldeltexano dei Thirty Seconds to Marsndosi da un'altissima impalcatura.sa come fare un'entrata a effetto. All'inizio deldella sua band, Thirty Seconds to Mars, all'ACL Festival di Austin,, l'attore e cantante si è lanciato dalla cima di un'impalcatura atterrando sulmentre la folla di fan intonava un coro.l'acrobazia, il cantante indossava una tuta bianca da motociclista con tanto di protezioni e imbottiture. La star ha anche pubblicato un video terrificante del bungee jumping sul suo Instagram, dove agita le braccia verso il pubblico prima del salto. "Lo fareste? @aclfestival", scrive a commento del post. ...