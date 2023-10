Jankto | «A Cagliari sto bene | sulla reazione al coming out…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le parole di Jakub, centrocampista del, sul suo ritorno in Italia con i rossoblù. I dettagli Jakub, centrocampista del, ha parlato a BBC Sport. PAROLE – «È bello che tutti sappiano ae in Italia della mia omosessualità. Con i ragazzi non ne parliamo. Dicono solo “usciamo” e io dico “verrò con mio figlio o i miei amici” e non c’è nessun problema. Sai, mi aspettavo che durante le partite in trasferta qualcuno tra il pubblico mi fischiasse, ma nessuno lo ha fatto. Proprio nessuno, nessuno! Ho pensato: “Oh mio Dio. È così bello. È così bello che tutti mi sostengano”. Mi sento davveroqui». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS 24