JACKERY FESTEGGIA L' 11° COMPLEANNO IL 18 OTTOBRE 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per celebrare ildi, una parte dei profitti sarà donata a sostegno di Eden Reforestation Projects, nonché uno sconto del 10%, più una mini centrale elettrica, per ogni ordine fatto online tramite il sito di. LONDRA, 18/PRNewswire/è orgogliosa di annunciare chegli 11 anni di attività nel settore dell'energia solare portatile.è stata fondata adel 2012 nella California baciata dal sole con l'obiettivo di portare a tutti l'energia verde. 11 anni dopo, l'azienda è leader globale nelle soluzioni di alimentazione portatili. Per celebrare l'occasione,offre sconti e regali a sorpresa come ringraziamento, donando inoltre una percentuale ...