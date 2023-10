Ivana Spagna ammette | “Mi sono rifatta tutto tranne le orecchie Anche da sola…” E Fagnani | “Cosa s’è fatta da sola?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ospite a Belve non si è risparmiata: un racconto ricco, dai momenti più drammatici con il pensiero di togliersi la vita dopo la morte della mamma, alle sua “visioni paranormali”. E la cantante non ha fatto fatica adre di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica,che è una vera rarità: a sentire parlare molte star nostrane, pare infatti che la loro pelle sempre giovane sia merito di una fatina che vaga nella notte. “Si piace fisicamente?”, ha chiesto la conduttrice Francesca. “Di più dopo le cosette che ho fatto”. “Ah viva Dio, una che lo… Che si è?”, ha commentato la giornalista. “Ho toccatole. Tutta la faccia l’ho ritoccata, in 20 anni ho fatto ...